العدد 21836 05 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(بروق الحنايا)

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(بروق الحنايا)
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شعر- فالح مشهور

اخيلك والمسا ضحكه تلعثم صحوها بنعاس
حطب و الذاكره لمّه و خبزة صاجنا واصحاب
شمال و لجة بروق الحنايا وارعد الهوجاس
منازلنا عسى سيل الغلا مايشلع الاطناب
هنا ياشال ياشال الغرام وشهقة الانفاس
اسج اجدد دلال الغلا و أترشف الاحبـاب
طعم اسمك حليب امي زوايا بيتكم والناس
تغنيني على غيابي مقادير ووهم و اغراب
سقى الله لـ لوت عنق الغرام و ذعذع النسناس
يذوب القحويان ويرقص الجوري وتفز اسراب
على (طب طا ب هـم) حجله و قرنة زير ورف احساس
يمدون النعس بدري و لاحلم و امل كـــذاب

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التصنيف: ملامح صبح

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