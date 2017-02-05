(بروق الحنايا)
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اخيلك والمسا ضحكه تلعثم صحوها بنعاس
شعر- فالح مشهور
اخيلك والمسا ضحكه تلعثم صحوها بنعاس
حطب و الذاكره لمّه و خبزة صاجنا واصحاب
شمال و لجة بروق الحنايا وارعد الهوجاس
منازلنا عسى سيل الغلا مايشلع الاطناب
هنا ياشال ياشال الغرام وشهقة الانفاس
اسج اجدد دلال الغلا و أترشف الاحبـاب
طعم اسمك حليب امي زوايا بيتكم والناس
تغنيني على غيابي مقادير ووهم و اغراب
سقى الله لـ لوت عنق الغرام و ذعذع النسناس
يذوب القحويان ويرقص الجوري وتفز اسراب
على (طب طا ب هـم) حجله و قرنة زير ورف احساس
يمدون النعس بدري و لاحلم و امل كـــذاب
الوسوم:(بروق الحنايا)
التصنيف: ملامح صبح
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