برونو يدفع لاعبي النصر لشكوى الإدارة

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الرياض ــــ البلاد

زاد عدد من لاعبي النصر، يتقدمهم الرباعي عمر هوساوي، وعلي الخيبري، ونايف هزازي، والمنقطع عن التدريبات منذ فترة أحمد الفريدي من ظروف ناديهم المالية، بعد أن تقدموا برفع شكاوى رسمية، ضد إدارة ناديهم؛ بسبب تأخرها في صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في مقدمات العقود، والمرتبات الشهرية، لاسيما في ظل المعاناة المالية الكبيرة التي يعاني منها النادي العاصمي، وسط عزوف شرفي، وتحديدا منذ رحيل المدرب الكرواتي زوران عن تدريب الفريق متجها إلى العين الإماراتي.

وبحسب مصادر خاصة ، فإن اللاعبين ، لم يتسلموا أي مرتب منذ عشرة أشهر تقريبا؛ مما أثر على مستوى الفريق وقاده للخروج من كل البطولات بخفي حنين ،

ومما زاد من غضب اللاعبين هو استلام المدافع برونو كافة مستحقاته المالية قبل توقيعه على عقده الجديد، مع النادي .