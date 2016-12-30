بريجستون ترعى الاتحاد 3 مواسم

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جدة- عبدالعزيز عركوك

اتفق مجلس إدارة نادي الاتحاد وشركة بريجستون لإطارات السيارات على رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاث سنوات؛

حيث ستتم مراسم توقيع العقد بين الجانبين اليوم الجمعة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة،أثناء استراحة ما بين الشوطين في اللقاء الودي الذي سيجمع فريق الاتحاد بفريق اتليتكو مدريد الاسباني،

والذي سيقام ضمن احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90عاما على تاسيسة، وبموجب هذا العقد سيتم وضع شعار الشركة في المنطقة العلوية الأمامية من صدر التيشيرت الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.‏‫