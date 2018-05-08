بريطانيا تؤكد اتفاقها مع أمريكا بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكدت بريطانيا اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي .

جاء ذلك في بيان للحكومة البريطانية أمس بشأن زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى واشنطن .

وذكر البيان أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية متفقتان تمامًا بشأن العديد من تحديات السياسة الخارجية في العالم الذي بات جليًا في الرد المشترك على حادث التسميم في سالزبري، إضافة إلى الرد القوي على استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا، والجهود الرامية لمنع كوريا الشمالية من حيازة أسلحة نووية .

وتابع البيان ” كما تتحد جهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي للتصدي لأفعال إيران التي تجعل من الشرق الأوسط منطقة أقل أمانًا ودعمها لجماعات مثل حزب الله الإرهابي ، وبرنامجها الصاروخي الخطير الذي يسَلح مليشيا الحوثي في اليمن، ونشاطها عبر الإنترنت. إننا نتفق جميعنا على ضرورة عدم حيازة إيران لأسلحة نووية .