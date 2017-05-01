بريطانيا تتأهب للانفصال الصعب

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لندن – رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس الأحد إن محادثات الانفصال عن الاتحادالأوروبي ستكون صعبة في ظل الموقف المتشدد الذي تبناه زعماء الاتحاد تجاه المفاوضات المرتقبة.

وأقر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لخروج بريطانيا ونصحوا البريطانيين بألا تساورهم “أوهام” الارتباط سريعا بعلاقة جديدة تحافظ على أسواق الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمامهم.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يظهر هذا وغيره من تعليقات زعماء أوروبا أنه ستكون هناك أوقات صعبة في هذه المفاوضات”. كما أكدت ماي على موقفها بأنها ستكون مستعدة للانسحاب من محادثات الانفصال دون التوصل إلى اتفاق إذا لم يعجبها ما يقدمه الاتحاد الأوروبي.