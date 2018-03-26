دولية

بريطانيا تجدد دعمها لجهود التحالف العربي في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جددت بريطانيا دعمها لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مطالبة طهران بالكف عن إرسال أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون ووزيرالتنمية الدولية بيني موردونت في بيان مشترك: “نحن ندعم جهود التحالف

الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، بحسب ما أقره مجلس الأمن الدولي”.

وطالب الوزيران إيران بالتوقف عن إرسال أسلحة للمتمردين الحوثيين

التي من شأنها أن تطيل أمد الصراع وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ibrahim

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