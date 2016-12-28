بريطانيا تحاكم ثلاثة شبان أكراد بتهمة الانضمام لداعش

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لندن- وكالات

يواجه ثلاثة شبان أكراد من إقليم كردستان العراق، محاكمة قضائية في بريطانيا بتهمة محاولة الارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وجرت جلسة محاكمة الشبان الثلاثة في العاصمة البريطانية لندن، حيث أدانتهم المحكمة بالتهمة الموجهة اليهم، لتصدر حكمها بحقهم خلال الأشهر المقبلة.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 19 و26 عاما، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن شقيق أحد المتهمين انضم إلى صفوف التنظيم الإرهابي، لكن مسلحي داعش اتهموه بمحاولة التجسس عليهم، ما استدعى المحكمة إلى توجيه اتهام إلى المعتقل البالغ 19 عاما بعدم الإبلاغ عن التحاق شقيقه بالمسلحين.

أما المتهمان الآخران فيواجهان تهما بالتخطيط “للقيام بعمل إرهابي” داخل أراضي المملكة.

واعتقل الثلاثة، بعد أن اتصل قريب لأحد المتهمين بالشرطة البريطانية، وأخبرها بأن قريبه ترك منزله الكائن في شيفيلد، ويخطط للانخراط بصفوف “تنظيم إرهابي”، مضيفا أنه سمع قريبه المتهم، وهو يقول: إنه “سيضحي بحياته فداء لله”.