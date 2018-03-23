دولية

بريطانيا تدين مجموعة إجرامية مقرها إيران لشنها عمليات قرصنة سيبرانية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / رجب / 1439 هـ      23 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أدانت بريطانيا مجموعة إجرامية مقرها إيران شنّت عمليات قرصنة سيبرانية ضد جامعات في كافة أنحاء العالم بما فيها داخل المملكة المتحدة.

وقال وزير الدولة في الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد في بيان اليوم بمناسبة إدانة الولايات المتحدة لتسعة أشخاص من معهد (بانا) الذي يتخذ من إيران مقر له ” ترى حكومة المملكة المتحدة أن المعهد الذي يتخذ من إيران مقراً له، مسؤول عن عمليات قرصنة سيبرانية استهدفت جامعات في كافة أنحاء العالم”.

وأعرب اللورد أحمد عن ترحيه بالاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للمجموعة، مبيناً ان الخطوة تدل على استعداد وقدرة الحلفاء على الرد بشكل جماعي على الهجمات الإلكترونية.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *