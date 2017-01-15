بريطانيا تعتزم إرسال 400 جندي لجنوب السودان

جوبا- وكالات

أعلنت بريطانيا أنها ستقوم قريبا بارسال 400 جندي الى دولة جنوب السودان للعمل تحت مظلة قوات بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام، مشيرة الى ان مفاوضاتها مع جوبا في هذا الشأن وصلت الى مرحلة متقدمة.

وقال تيم موريس، سفير بريطانيا لدى جنوب السودان في تصريحات للصحفيين بجوبا : “ستنخرط تلك القوات في انشطة مختلفة من بينها العمل الهندسي وحماية منشآت الامم المتحدة داخل معسكراتها”.

وأضاف “نحن نتفاوض مع سلطات جنوب السودان في خصوص وصولها، ونامل ان نرى طليعتها في جوبا خلال الاسابيع القليلة المقبلة”.

ويوجد في جنوب السودان 7000 جندي من قوات حفظ السلام، إضافة إلى 900 جندي من الشرطة وعدد كبير من الموظفين المدنيين، وجميعهم تابعون لبعثة الامم المتحدة.

وقد ساهمت هذه القوات في توفير الحماية لأكثر من 200 ألف مواطن في جنوب السودان فروا من منازلهم، ولجأوا إلى مقرات حماية المدنيين التابعة للمنظمة الأممية في العاصمة جوبا، ومدينتي ملكال (شمال شرق) وبانتيو (شمال غرب)؛ وذلك خوفا علي حياتهم بعد اندلاع الحرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، وتعرضت كثير من هذه المواقع لهجمات متكررة من قبل طرفي الحرب.

وفي اغسطس/ آب الماضى سمح مجلس الامن الدولى بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 جندي لتكون جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض.

يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.

وشهدت جوبا في 8 يوليو/ تموز 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار، ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف.