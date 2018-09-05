دولية

بريطانيا تكشف هوية متهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / ذو الحجة / 1439 هـ       5 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت السلطات البريطانية تحديد هوية روسيين اثنين، متهمين بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في المملكة المتحدة.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، قال الادعاء البريطاني: المتهمان هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، وقد تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

وكان “سكريبال”، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية، قد عثر عليه فاقدا للوعي هو وابنته يوليا “33 عاما” على مقعد يوم الرابع من مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد إصابتهما بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

واتهمت بريطانيا، روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وحظيت بدعم العديد من الدول الغربية، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات، معتبرة أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورطها.

وقالت مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكيسو همينغ: لن نقدم طلبًا لروسيا لتسليم هذين الرجلين، لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطني روسيا.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية على بريطانيا، بالقول: الأسماء التي نشرتها السلطات البريطانية فيما يخص المشتبه بهما لا تعنينا.

وأضافت: التحقيق في قضايا مثل قضية” سكريبال” يتطلب تعاونًا وثيقًا وتحليلاً متأنياً.

ibrahim

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