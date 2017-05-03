بر الشرقية تحتفي بـ 550 يتيماً

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الدمام – واس

نظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، حفلاً ترفيهياً للأيتام المسجلين بمشروع كفالة الأيتام بالجمعية تحت شعار ” أنتم في القلب ” بمشاركة 550 يتيماً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليتيم، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية” سايتك ” بمحافظة الخبر.

وأكد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعمل الخيري والإنساني سبب رئيسي للتقدم الذي تشهده المملكة في مجال العمل الخيري ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر على دعمه ورعايته لبرامج ومشروعات الجمعية وخاصة مشروع كفالة الأيتام .

وأوضح العفيصان أن الجمعية حرصت خلال المهرجان إدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام، حيث تسعى الجمعية دائما من خلال مشروع كفالة الأيتام بالمنطقة الشرقية إلى رعاية الأيتام والاهتمام بهم ودمجهم في المجتمع , مشيراً إلى أن مشروع كفالة الأيتام كفل منذ تأسيسه ما يزيد عن 5500 يتيم ويتيمة ويكفل حالياً أكثر من 1000 يتيم ويتيمة , مبيناً أن الجمعية ترعى هؤلاء الأيتام رعاية شاملة تتمثل في الجاني النفسي والاجتماعي والتربوي.

من جانبه أشار مساعد أمين عام جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية يوسف المقرن إلى أن الجمعية قدمت لأيتام المنطقة عددا من البرامج المختلفة في مقدمتها “عمرة أسرة اليتيم” للعام الثاني وبرنامج “هيا نحسن الذي يعني بغرس قيمة الإحسان تربويا وبرنامج تنمية مهارات الرياضيات.