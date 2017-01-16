(بر فيفاء) ترمم المنازل

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فيفاء – البلاد

نفذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان مؤخراً، مشروعًا خيريًا لترميم وتحسين المنازل، استفادت منه 50 أسرة بتكلفة إجمالية بلغت ٣٦٨ ألف ريال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان بن جابر الفيفي، أن الجمعية رصدت عدداً من المنازل التي تحتاج لترميم وتحسين للأسر المستفيدة من برامج الجمعية؛ حيث استكملت اللجان دراسة الملفات ومعاينة المنازل، ورصد الاحتياجات الضرورية، ومن ثمّ جرى تعميد عدد من المؤسسات لتوريد المواد للمستفيدين.

وأكـد الفيفي أهمية المشروع الذي يعزز الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة الأسر المحتاجة، داعياً إلى التعاون في هذا المجال.