بسبب البث.. الفراعنة مهددون بالإبعاد من الأمم الإفريقية

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القاهرة -وكالات

هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بحرمان المنتخب المصري من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الجابون، على خلفية أزمة البث الفضائي الأخيرة.

الاتحاد الإفريقي يهدد بتطبيق نص المادة رقم 97 بند 6 والذي ينص على التالي: في حالة القرصنة على إشارة البث، يتم إقصاء المنتخب الذي قام اتحاده بذلك، مع حرمانه من المشاركة في النسخة التالية من كأس الأمم، بغض النظر عن احتمالية توقيع عقوبات إضافية على الاتحاد المحلي. وكان جهاز حماية المنافسة المصري، قد تمسك بحقوق مصر في إذاعة مباريات البطولة فضائيا وأرضيا؛ بسبب المخالفات التي صاحبت بيع حقوق البث. وأن تجديد الاتحاد الإفريقي تعاقده مع الشركة الفرنسية التي تمتلك حقوق بث البطولات الإفريقية، يعد مخالفًا للقانون المصري، نظرًا لعدم طرح مزايدة علنية طبقًا للوائح والقوانين الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. رئيسة جهاز حماية المنافسة، منى الجرف كشفت عن أحقية مصر في بث منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي سوف تقام في الجابون من 14 يناير الجاري وحتي 5 فبراير.