بسبب التعاقدات الفاشلة… كابوس العقوبات يطارد أنديتنا

جدة- البلاد

أصبحت قضايا أنديتنا، أمام لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم، تشكل كابوسًا دائما لإدارات هذه الأندية؛ خوفًا من عقوبات خصم النقاط، أو الهبوط للدرجة الأدنى.

وكان نادي الاتحاد، قد تجرع قسوة عقوبات الفيفا، عندما تعرض لخصم 3 نقاط من رصيده بالدوري المحلي، الموسم المنصرم، قبل أن يتم منعه من تسجيل محترفين في فترتي انتقالات. واقتربت تهديدات الاتحاد الدولي، من نادي نجران (درجة أولى) بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق، بعد أن تلقت إدارة الفريق، خطابا من الفيفا.

وتضمن خطاب الفيفا، منح النادي مهلة تنتهي يوم 7 يناير الجاري، لسداد مستحقات المحترف كوبينا، والبالغة 216 ألف دولار، وإلا سيتم تنفيذ العقوبة بخصم 6 نقاط من رصيد فريق نجران.

ويحتل نجران، المركز العاشر على لائحة ترتيب دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى، برصيد 19 نقطة.

وكان كوبينا قد احترف بنجران منذ 3 سنوات، عندما كان الفريق ينافس في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نادي الوحدة (درجة أولى)، قد أفلت في اللحظات الأخيرة، من عقوبة خصم النقاط والهبوط للدرجة الأدنى، قبل أيام، عندما سدد مستحقات المحترف التونسي زهير الذوادي. وفي العام الماضي تعرضت أندية النصر والشباب والفتح والأهلي لشبح خصم نقاط ، وغرامات، ومازال نادي النصر يُنظر عليه عدد من القضايا في أروقة محاكم، ولجان الفيفا.