بسبب القضايا العالقة.. الشباب يقترض

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من الإدارة الشبابية، أن الإدارة برئاسة عبدالله القريني رئيس النادي سوف تلجأ إلى خيار الاقتراض؛ من أجل أن يعبر النادي الأزمات المالية الحالية،

وأضاف المصدر المقرب من الإدارة الشبابية أن النادي سيتلقى خلال الأسبوع القادم قرضا ماليا كبيرا يتجاوز 30 مليون ريال لسداد القضايا المتعلقة والرواتب،

وخاصة أن جهود إدارة نادي الشباب التي بذلتها طوال الفترة الماضية في إيجاد حل للأزمة المالية الطاحنة التي يواجهها النادي، لم تفلح في استقطاب أي تمويل، أو معاونة من أعضاء الشرف بالنادي ، فقررت إدارة الرئيس عبدالله القريني اللجوء إلى خيار الاقتراض لمواجهة الالتزامات المالية العاجلة التي يمكن أن تهدد مسيرة فريق الكرة بالنادي.

وجدير بالذكر أنه في نهاية الشهر الحالي يناير ستكون إدارة النادي ملزمة بدفع مبلغ مالي، لإنهاء قضية اللاعب الأرجواني أفونسو المحترف الشبابي السابق، والتي خسرها الشباب، وتم الحكم لصالح اللاعب، وفي حال عدم سدادها سيعاقب.

وهناك قلق شديد بداخل الإدارة من توقيع عقوبات أخرى وجديدة على النادي. والأوضاع داخل نادي الشباب والمشاكل تتفاقم، خاصة بعد أن تقدم ماجد المرزوقي بالاستقالة من منصبه كمدير للاحتراف بالنادي.