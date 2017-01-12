بسبب الملكي.. الأمير يتمرد على القادسية

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جدة- البلاد

أكدت مصادر، أن لاعب خط وسط نادي القادسية المحترف العراقي سعد الأمير، قاطع تدريبات فريقه، ورفض مرافقة بعثة الفريق في معسكره في الإمارات.

وبينت المصادر أن سبب مقاطعة الأمير لتدريبات فريقه، ورفضه السفر مع البعثة، غضبه من تعامل ادارة النادي مع العرض المقدم لها من قبل النادي الأهلي، لضم النجم العراقي، والذي أبدى رغبته في الانتقال إلى نادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية .

وكانت إدارة القادسية قد اشترطت على الأهلاويين دفع مبلغ 5 ملايين مقابل التنازل عن خدمات العراقي، وهو ما اعتبرته الإدارة الأهلاوية مبلغا كبيرا.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب الفريق الأهلاوي السويسري جروس أصر على التعاقد مع النجم العراقي، وأكد قناعته التامة بإمكانيات الأمير، بعدما تابعه بدقة في مبارياته الدولية ومع نادي القادسية.