بسبب تراجع الشباب..العويس محتار بين الأهلي والهلال

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جدة- البلاد

تأجل الإعلان الرسمي لانتقال حارس مرمى نادي الشباب محمد العويس للنادي الأهلي، إلى يوم الأربعاء المقبل ، وهو الموعد المحدد لدخول اللاعب الفترة الحرة التي تجيز لأي ناد التوقيع معه دون الرجوع لناديه.

وكان الأهلاويون قد اتفقوا مع إدارة الشباب عبر خطاب رسمي على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب للأهلي مقابل تنازل الأهلي عن 4 ملايين ريال قيمة صفقة انتقال اللاعب اسماعيل مغربي من الأهلي للشباب بداية هذا الموسم،

بالإضافة لدفع الأهلي مليوني ريال للشباب ليصبح مجمل مبلغ انتقال العويس للأهلي 6 ملايين ريال . وقالت مصادر مقربة من اللاعب : إن تراجع الإدارة الشبابية كان نتيجة ضغوط مكثفة من أطراف هلالية،

وصلت حتى لوالد اللاعب ليتدخل لدى ابنه ومحاولة إثنائه عن الذهاب للأهلي، وإقناعه بالتوقيع للهلال.