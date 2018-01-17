بسبب iPhone، تم رفع أكثر من 40 دعوى قضائية ضد آبل حتى الآن!

من الواضح أن العملاقة الأمريكية تعاني بشدة منذ فترة بسبب iPhone، فهل سيسبب الـ iPhone مشاكل لآبل بعدما كان هو نقطة انطلاقها؟

بعدما إعترفت شركة آبل للجميع أنها تقوم بإبطاء هواتف iPhone القديمة عمدًا.

فذلك لم يجعلنا نتفاجأ عندما رأينا الدعاوى القضائية تنهال على الشركة من كل مكان.

ولكن أن تصل الدعاوى لأكثر من 20 دعوى قضائية ترفع ضد الشركة لم يكن شيء سهل.

ولكن ذلك كان مجرد البداية لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors، يقول أن:

هذا العدد إرتفع ليصل الآن إلى 45 دعوى قضائية.

لنكون عادلين هذه الدعاوى القضائية ليست كلها متعلقة بقضية إبطاء هواتف iPhone.

فبعض تلك الدعاوى القضائية لها علاقة بالثغرات الأمنية Meltdown و Spectre التي تم إكتشافها في الاونة الأخيرة.

وفي إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة آبل تمت الإشارة إلى أن شركة آبل تعرف بشأن هذه الثغرات الأمنية منذ شهر يونيو من العام 2017 على الأقل.

وأنه كان ينبغي عليها مشاركة تلك المعلومات مع العموم.

وتمضي الشكوى في الإدعاء بأنه من غير المحتمل أن تكون شركة آبل قادرة على إصلاح تلك الثغرات الأمنية بشكل كامل دون أن تؤثر سلبًا على أداء أجهزتها.

وهذا بالفعل ما أثبته مطور في الآونة الأخيرة عندما قام بإختبار أداء iPhone 6 قبل وبعد تثبيت تحديث iOS 11.2.2 .

الذي يقوم نسبيًا بسد الثغرة الأمنية Spectre، ليكتشف في نهاية المطاف بأن أداء الجهاز إنخفض بشكل كبير بعد تثبيت التحديث.