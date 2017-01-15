(بسطة ماركت) بجدة يتذوق طعم النجاح

جدة- البلاد

يواصل سوق غرفة جدة الموسمي “بسطة ماركت”، إقامة فعالياته لرواد ورائدات الأعمال، وممثلي المنشآت الصغيرة والناشئة في تسويق منتجاتهم، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المشاركين من خلال فتح مجالات العمل الحُر، وخفض مستوى البطالة في المجتمع .

ويشتمل مشروع “بسطة ماركت” الذي يُقام كل يوم جمعة أسبوعياً على مدى أربعة أشهر, على 240 بسطة، تضم أكثر من 8000 صنف من مواد غذائية وهدايا وإكسسوارات منزلية ووسائل ترفيه واحتياجات وألعاب أطفال واحتياجات أسرية مختلفة،

ويدعم قطاعا عريضا من أصحاب المشروعات الصغيرة كبيئة توفر لديهم التنوع وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لكون هذا السوق الموسمي منصة منظمة، تحتضن منتجات هذه الشريحة التجارية المهمة، وطرحها وتسويقها بأسلوب عصري، وتطوير مهاراتهم في البيع والتجارة بصورة احترافية .يُذكر أن استقبال طلبات الحصول على البسطات وتسليمها إليكترونياً، وبأسعار رمزية على حسب الموقع والمساحة، عبر أكشاك خشبية تحتوي على وسائل السلامة بإشراف قطاع الخدمات وإدارة الأمن بغرفة جدة والتنسيق مع الدفاع المدني، إضافة لتجهيز موقع السوق بمصلى خاص بالرجال، وآخر خاص بالنساء ودورات مياه منفصلة، في حين أن المشاركات متاحة للعائلات والشباب ولجميع الفئات العمرية والمستويات الاجتماعية على حدٍ سواء دون استثناءات .