بسكويت بالشوفان قليل السعرات الحرارية من الشيف نيفين عباس

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل كوكيز بالشوفان قليل السعرات يناسب أصحاب الحمية أو الرجيم “دايت” وكبار السن ومن يعانى من السكرى وحتى الأطفال لإحتوائه على عناصر مفيدة للغاية

المقادير اللازمة لعمل كوكيز الشوفان

150 جرام شوفان

150 جرام كشمش

نصف كوب سكر فاكهة

2 حبة بيض

200 جرام زبدة مارجرين

2 كوب طحين أسمر

ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة

يخفق سكر الفاكهة مع المارجرين

يضاف البيض والفانيليا للخليط ويخفق جيداً مرة أخرى

بعد أن يصبح الخليط بلون الكريمة وناعم للغاية

نقوم بإضافة الطحين والشوفان والكشمش

تقلب المقادير جيداً حتى نحصل على عجين

يشكل العجين بواسطة ملعقة الآيس كريم

يرص فى صينية بها ورق خبز أو زبدة

يخبز فى فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 12-15 دقيقة أو حتى تمام نضجه

يخرج ويترك ليبرد تماماً

ثم يقدم مع وجبات الإفطار أو كعشاء خفيف أو من الممكن تقديمه بين الوجبان