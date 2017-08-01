(بسمة أمل) يجذب جمهور المدينة

المدينة المنورة – محمد قاسم

نظمت فرقة الإبداع الاستعراضية الترفيهية كرنفال بسمة أمل “الثاني ، والتي ضمت العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية. وقدمت الفرقة عرضا” احتوى على العديد من الفقرات الترفيهية الموجهة للأطفال كألعاب الخفة والتنويم المغناطيسي والمسابقات المتنوعة ،إضافة إلى تقديم العديد من الجوائز القيمة للمشاركين.

وصاحب الفعاليات معرضا” للفنون التشكيلية الذي شارك فيه فنانات من الرياض وجده ،فيما شارك عدد من الإعلاميين ومشاهير التواصل ، وتوافد جمهور غفير من النساء والأطفال وردد الأطفال والحضور الأناشيد مع ابطال الكرنفال الإنشادي حيث قدم الحفل اسامه جابر جراد.

وقال أسامه جراد مقدم فرقة الابداع لقد حرص القائمون على مسرح الطفل بتنوع فقراته وعروضه المشوقة لتلبي رغبات الأطفال وإسعادهم ورسم البسمة والبهجة على محياهم وعروض مسرح الأطفال تحاكي عمر الطفل للوصول إلى مستوى تفكيره.