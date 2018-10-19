بصفر : محاولات تهديد المملكة في حقيقتها تهديد للسلام العالمي

أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بصفر إمام وخطيب مسجد منصور الشعيبي بجدة ، الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة برابطة العالم الإسلامي ، على أن حب المملكة العربية السعودية والدفاع عنها والمحافظة على مقدساتها وثرواتها واجب على كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، فهي حاضنة الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين .

وقال بصفر ” المملكة تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقيم شرع الله وتهتم بمصالح الأمة الإسلامية والعربية فهي قائدة العالم الإسلامي أجمع ومحاولات تهديد أمنها ومصالحها استفزاز لملايين المسلمين على وجه الأرض ” .

وأشار بصفر في حديثه إلى مكانة المملكة الرفيعة في وجدان شعوب الأمة الإسلامية حيث أنها خادمة للحرمين الشريفين وقائمة بواجبها تجاه قاصديه من كل أنحاء العالم ، مبيناً دور المملكة الكبير في محاربة أوجه التطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام العالمي بين شعوب العالم أجمع .

وقال بصفر ” محاولات التهديد الغاشمة التي تطال المملكة في حقيقتها تهديد للسلام العالمي فأمن واستقرار المملكة سياسياً واقتصادياً جزء لا يتجزأ من أمن العالم ، وذلك لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية والتي تتطلب من عقلاء العالم الثقة بها وبسياساتها التي أثبتت على مر السنين بعد نظرها ورجاحتها.

وشدد بصفر على حزم وصرامة حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – وعلى الموقف السعودي الصارم تجاه كل مايمس أمن البلاد والعباد وعلى قوة تلاحم شعب المملكة في مواجهة أي مزاعم فاشلة أو محاولات باطلة من شأنها المساس بكيان المملكة العربية السعودية .