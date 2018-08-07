بصفر : تدخُّل الحكومة الكندية في أنظمة المملكة مشبوه ومرفوض

أكد إمام وخطيب مسجد الشعيبي بجدة والأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة الدكتور عبد الله بصفر، أن المملكة العربية السعودية تصدت بكل قوة واقتدار للمحاولة الكندية للتدخل في شؤونها، بعدما استغلت قضية من تسميهم بـ”نشطاء المجتمع المدني”.

وأضاف الدكتور بصفر أن المملكة شرعت على الفور في اتخاذ إجراءات صارمة عاقبت بها كندا على تدخلها السافر؛ حتى لا تفكر أي دولة من أشباه كندا أن تحذو حذوها في استغلال أي قضية داخلية تتطفل من خلالها على شؤون مملكتنا الحبيبة. وقال بصفر: إن تدخل حكومة كندا في أنظمة المملكة الشرعية تدخل مشبوه ومرفوض.

وأشار بصفر إلى أن حكومة كندا تظهر حقوق الإنسان وحرية التعبير وتبطن كرهها للشريعة الإسلامية وأحكامها الربانية العادلة، وكان الأولى بها وبكل من يدعي حقوق الإنسان أن يستنكر ليل نهار ما يجري إلى اليوم في سجون طغاة إيران والشام واليمن المتوحشين من فظائع يندى لها جبين الإنسانية.

وشدد بصفر على أن المملكة كانت وما زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، ونصّت على ذلك أنظمتها، وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها، ولاسيما أنها تحظى عبر تاريخها الطويل من الثقة والمصداقية على حكمتها ووعيها وحرصها القوي على تلك القيم والمبادئ.