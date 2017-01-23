بصمة رائدة لمراكز الأحياء في ربيع جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

تنطلق في مدينة جدة هذ الأسبوع، واحد من أهم المهرجانات على مستوى المدن السعودية؛ حيث وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة الكرمة، على إقامة مهرجان ربيع جدة 38 لجمعية مراكز الأحياء بجدة، خلال إجازة الربيع، ويستمر 30 يومًا، بطريق الملك أمام الردسي مول.

وتدخل كلية ابن سيناء للعلوم الطبية لأول مرة، كراع أكاديمي، إلى جانب جمعية البيئة السعودية، وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم، وجمعية المكفوفين، ومعاهد ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأعرب الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، على موافقته الكريمة لإقامة هذا المهرجان، منوهاً بالدعم الكبير واللامحدود من سموه؛ من أجل أن تكون مدينة جدة مدينة رائدة محلياً وعالمياً، كما قدم خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها.

* مؤشرات مميزة

وقال: إن جمعية مراكز الأحياء، قد حققت مؤشرات متميزة في مجال البرامج والفعاليات، حيث استهدفت 646 فعالية، وتم تحقيق 480 فعالية، فيما بلغ عدد الفعاليات بالتكرار 4 آلاف و493 فعالية، تحقق منها 5 آلاف و811 فعالية بنسبة زيادة 129 في المائة، ووصل عدد المتطوعين في أعمال الجمعية 960 متطوعًا بزيادة 137 في المائة

ولفت الزهراني إلى أن عدد المستفيدين وصل إلى 586 ألفا و47 مستفيدا.

وشدد الزهراني على أن جمعية مراكز الأحياء تبنت برامج متعددة في مجال البيئة والصحة والسلامة؛ من أجل رفع وعي المجتمع للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتكثيف التوعية بالعادات الصحية السليمة وتجنب الأمراض المزمنة وزيادة الوعي بأهمية السلامة الوقائية لتجنب المخاطر، وتفعيل المسوؤلية المجتمعية للمؤسسات والأفراد.

وأوضح م. الزهراني أن فعاليات مهرجان ربيع جدة 38 يعد من أهم المهرجانات التي تقام في مدينة جدة، ويستهدف روادها وزوارها خلال إجازة الربيع، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى إضفاء جو من المتعة والترفيه، من خلال برامج ومناشط تستهدف الأسرة والطفل، وتنسجم مع العادات والتقاليد وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تساهم في شغل أوقات الشباب والشابات، فضلاً عن إقامة العديد من البرامج المجتمعية والترفيهية والمسابقات والمعارض التسويقية، ضمن مساحة المهرجان الذي سيقام على 50 ألف متر مربع.

وأضاف الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة: إن الجمعية شكلت عدداً من اللجان من أجل الاستعداد لإقامة مهرجان ربيع جدة، والذي يعد حدثاً هاماً في عروس البحر الأحمر، داعياً كافة القطاعات للمشاركة في هذا المهرجان والذي تسعى من خلاله الجمعية لمواصلة عطائها لهذا الوطن المعطاء والإسهام في تقديم الخدمة لوطننا الحبيب الذي يحقق مزيداً من التقدم والازدهار، في ظل قائد مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده- أيدهم الله.

يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة تعمل على تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها وتنمية وتعميق الشعور بالولاء والانتماء للوطن،

وتهدف الجمعية لنشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع والإستفادة من ذوى القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع إلى جانب رفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع المختلفة وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، والتفاعل مع احتياجات الحي، وطرح الحلول المناسبة وتقديم الاقتراحات اللازمة وصولاً إلى حي نموذجي يسوده التكافل الاجتماعي والمحبة والإخاء.

وتواصل مسيرة مراكز الأحياء وانتقالها إلى مراحل جديدة من التقدم والإنجاز ، يزداد الأفق رحابة والأمل إشراقاً؛ لأن المنطلق من أرض الخير والطريق هو إلى الخير والهدف هو صنع الخير خدمة لمجتمعنا السعودي ووطننا الحبيب.

* تنافس واستثمار

ومن خلال رؤية واضحة ورسالة متكاملة وأهداف مدروسة ، تجسدت على أرض الواقع جهود كبيرة وتحولت الأفكار والنظريات إلى زخم وعمل وخدمات، من خلال عشرات البرامج التي تستهدف مختلف الشرائح مع التركيز على التوعية البيئية والإستثمار النافع للوقت، وتنمية مهارات في مختلف المجالات ، ومن خلال التنافس الحميد بين مراكز الأحياء وجدنا الجديد من الأفكار المتميزة والمبتكرة بما يتناسب مع متطلبات الحي مع توفير مجالات الانطلاق لفلذات أكبادنا وإرشادهم إلى أفضل السبل للتعبير عن قدراتهم، وترسيخ قيم خدمة المجتمع لديهم في سن مبكرة بما يؤهلهم مستقبلاً إلى مواصلة العطاء والإنجاز

ويعد التكامل والتواصل مع كل الجهات المعنية في قمة الأولويات التي تعمل الجمعية من خلاله على تعزيز العمل المشترك والتعاون الإيجابي البناء، من خلال مذكرات التفاهم بين جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والعديد من الدوائر الحكومية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطوير هذا التعاون ضمن إطار عملي وآلية للمتابعة وخطط مستقبلية على أسس علمية .

وتسعى جمعية مراكز الأحياء إلى التقاء كل الجهود و تواصل الرؤى والأفكار نحو أهداف مشتركة في خدمة المجتمع بمستوى مهني ومثالي يبعث على الفخر والاعتزاز .

امن خلال العدد المتزايد للبرامج والدورات التدريبية والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وجهود لجنة إصلاح ذات البين في صيانة الأسرة وحمايتها من التصدع ،

وتترجم الجمعية أهدافها إلى واقع ملموس من الإنجازات،معبرة بكل اعتزاز عن الشكر والتقدير لكل الجهود الخيرة والمثمرة ، حيث يتواصل العطاء في وطن العطاء، بهذه الروافد الخيرة وتحقيق تقدم المجتمع لتكتمل الصورة الرائعة لمراكز الأحياء في خدمة الوطن، في ظل قائد المسيرة المباركة، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد- أيدهم الله- من أجل الانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً،

بينما يتأكد الدور المتميز لمراكز الأحياء في هذه المنظومة الكبرى من خلال توجيه ومتابعة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة الكرمة- حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة