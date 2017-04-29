بصمة شمالية لإزالة التشويه

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عرعر – البلاد

أطلقت أمانة الحدود الشمالية في منتزه الفيصلية بمدينة عرعر حملة توعوية بعنوان “إزالة الكتابات من المرافق الحكومية”، بالتعاون مع فريق (بصمة شمالية) التطوعي، وذلك بحضور مساعد أمين المنطقة المهندس خميس دلاش الحازمي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالأمانة عبدالعزيز عبدي العنزي أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة المحافظة على المرافق الحكومية، وإزالة وطمس الكتابات التي تشوه المرافق الحكومية والمنظر العام، وذلك بمشاركة بعض المقاولين الذين تطوعوا بالمجان ومجموعة من المتطوعين.

من جهته دعا مساعد أمين منطقة الحدود الشمالية المواطنين للتعاون والحرص على نظافة الممتلكات والمرافق العامة والمحافظة عليها والتي تخدم الجميع وتعكس مدى اهتمام الاهالي بالنظافة وتعطي صورة جميلة عن المدينة، مؤكدا استمرار الحملات التوعوية المجتمعية خلال الأيام القادمة، مقدما شكره للجهات المشاركة في هذه الحملة.وقام مساعد أمين منطقة الحدود الشمالية في ختام الحملة بتكريم الجهات المشاركة في الحملة.