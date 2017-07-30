بصمة مضيئة لكشافة المملكة في (المتوسطي)

الرياض – البلاد

اختتمت الكشافة السعودية مؤخراً ، مشاركتها في التجمع المتوسطي ، الذي نظمته الكشفية الحسنية المغربية ، بالمركز الكشفي الوطني عبدالكريم الفلوس بالمعمورة ، تحت شعار ” الكشفية : قيم تجمعنا ” والذي شارك فيه أكثر من 340 كشافاً من مرحلة الكشاف المتقدم ، يمثلون الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط ، بالاضافة الى المملكة العربية السعودية، حيث ساهم وفدها في بصمة انسانية لرساة الكشافة في هذا التجمع.

وأفاد رئيس الوفد السعودي، عبدالهادي عبدالله الثويني ، ان فعاليات التجمع تميزت ببرامج وانشطة تربوية ، وورش عمل كشفية ، ومسابقات ، ومنتديات للتعارف والحوار وتمتين العلاقات الانسانية ، وتعزيز قيم التسامح والتعاون والتكامل بين الشباب ، كما كان فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين في جميع المجالات ومن أهمها التنمية المستدامة والحوكمة والمحافظة على البيئة ، وبرامج في التنمية الاجتماعية والتربية على المواطنة ، وتحفيز الشباب للانخراط بالعمل التطوعي .

وأوضح الثويني ان الوفد السعودي شارك بعددٍ من القادة الكشفيين والكشافين من وزارة التعليم ، تم ترشيحهم من إدارات التعليم في القريات ومحايل عسير والقصيم والطائف، ساهموا مع المشاركين في تحقيق اهداف التجمع وشعاره من خلال مساراته التي تضمنها عن المسئولية الاجتماعية ، والحفاظ على البيئة ، واكتشاف المغرب، وتجاوز التحديات، والتنمية الذاتية، وقرية التنمية العالمية.