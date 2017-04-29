بطاريات من الزجاج أقوى 4 أضعاف

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جدة – البلاد

صمم الباحثون بطارية قابلة للشحن مصنوعة من القوارير الزجاجية المعاد تدويرها، وهي قادرة على تخزين الطاقة أكثر من البطاريات التقليدية بـ 4 أضعاف.

ويمكن تحويل القوارير الزجاجية المعاد تدويرها إلى مسحوق ناعم، لخلق أقطاب السيليكون الأساسية، هذا وقد تحسن هذه الطريقة من عمر بطاريات الأجهزة، مثل الهواتف الذكية وحتى الموجودة في السيارات الكهربائية.

وتحتوي بطاريات الليثيوم أيون التقليدية القابلة لإعادة الشحن، على قطبين: أحدهما مصنوع من الليثيوم يسمى الكاثود، والآخر من الكربون، يسمى الأنود.

وتجدر الإشارة، إلى أن برامج إعادة التدوير تستهلك المليارات من الزجاجات الموجودة في مدافن القمامة كل عام، ما دفع الباحثين إلى التساؤل، عما إذا كان بالإمكان استخدام ثاني أكسيد السيليكون الموجود في نفايات الزجاجات، لإنتاج السليكون عالي النقاء للبطاريات القابلة لإعادة الاستخدام.