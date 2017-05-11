بطلة (صح النوم) ترحل على إيقاع الحرب قبل أن يصحو ضمير العالم!

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دمشق – خاص

شُيع جثمان الممثلة السورية الراحلة نجاح حفيظ من مسجد (الإيمان) في منطقة المزرعة، وصُدم الكثيرون من الفيديوهات التي انتشرت خلال جنازتها ,حيث غاب النجوم عن توديع نجاح التي اشتهرت بدور (فطوم) مع النجم السوري الكبير دريد لحام

ونشر الفنان والمخرج السوري عارف الطويل، فيديو للراحلة نجاح خلال نقل جثمانها إلى التابوت، وأرفقه بتعليق: (لقطات من بداية التشييع ونقل جثمان النجمة الراحلة نجاح حفيظ من مشفى ابن النفيس).يذكر أنّ الراحلة قدمت مجموعة كبيرة من أجمل الأعمال الفنية، ومنها: فيلم (عندما تغيب الزوجات)، فيلم (زواج على الطريقة المحلية)، مسلسل (الخبز الحرام) وغيرهم.وعرفت الفنانة الراحلة التي اشتهرت في أعمالها الدرامية باسم “فطومة”، حيث كانت باسمها السالف، البطلة التي لا تبادل “غوار الطوشة” الغرام، والذي يؤدي شخصيته الفنان دريد لحام.

وكان أشهر ظهور لاسم “فطومة” في أغنية “فطوم فطوم فطومة.. خبّيني ببيت المونة” التي غناها “غوار الطوشة-دريد لحام” لها، وهو في السجن، في مسلسل “صح النوم” المعروف على نطاق واسع سورياً وعربياً.ويعود الفضل باختيار الراحلة لأداء دور “فطوم حيص بيص” الذي اشتهرت به، إلى المخرج الراحل خلدون المالح. حسب تصريح للفنانة، لجريدة “الأنباء” الكويتية عام 2015 والذي عبّرت فيه عن بالغ حزنها من تجاهل نقابة فناني الأسد لها ولتاريخها الفني، قائلة: “هل الشللية أعمت القيمين على هذه النقابة؟”.وأكدت الفنانة الراحلة أنه لا يوجد أي تواصل بينها ونقابة فناني الأسد.

يشار إلى أن الفنانة الراحلة لم تنجب، وعلّقت في هذا السياق على الموضوع قائلة: “أعتبر أي طفل هو ابني”.وتعتبر نجاح حفيظ أن أقرب مسلسل إلى قلبها هو مسلسل “البقعة السوداء” الذي أدت فيه دور أمّ لولدين اثنين. على حد قولها في حوارها السالف.عرفت الفنانة الراحلة نجاح حفيظ بأدوار مختلفة، في عدة أعمال درامية، من مثل “يوميات أبو عنتر” و”نهاية رجل شجاع” و”الخط الأحمر” و”أسياد المال”. وظهرت في بعض الأفلام كـ”صح النوم” و”أنت عمري” و”عندما تغيب الزوجات”، وأعمال أخرى درامية وسينمائية مختلفة.