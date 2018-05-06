بعثة الأهلي تصل الدوحة للقاء السد

جدة ـ البلاد

وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة بعثة الفريق الأهلاوي الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة السد القطري غدا على ملعب نادي السد ضمن مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق قد أجرى تدريبه الأخير قبل المغادرة عصر أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي بمشاركة الخماسي الدولي محمد العويس ومعتز هوساوي ومنصور الحربي وحسين المقهوي ومهند عسيري بعد عودتهم من صفوف المنتخب

حيث وقف المدير الفني فتحي الجبال على جاهزية الفريق البدنية والفنية من خلال الحصة التدريبية التي ركز فيها على الجوانب التكتيكية والتنافسية منهياً المران بمناورة على منتصف الملعب.