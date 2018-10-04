بعثة المملكة تصل الأرجنتين للمشاركة في أولمبياد الشباب

البلاد- وكالات

وصلت بعثة المملكة، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي ستنطلق رسمياً يوم السبت المقبل وتستمر على مدى أسبوعين بمشاركة أكثر من 3 الآف رياضي يمثلون 206 دولة عالمية سيتنافسون على 32 لعبة. وتشارك السعودية بـ9 لاعبين يمثلون ست اتحادات وهي ألعاب القوى عبر العداءين أحمد المرواني ومحمد المعاوي وفايز السبيعي ورغد بوعريش والكاراتيه عبر اللاعب محمد العسيري والتايكوندو ممثلاً باللاعب هشام الدوخي ورفع الأثقال بالرباع علي العثمان والسباحة بالسباح يوسف أبو عريش والمبارزة باللاعب علي البحراني. ويترأس الوفد الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وسيقام حفل افتتاح الدورة في ساحة بلازا دي بالعاصمة بوينس آيريس وهي المره الأولى التي يقام فيها حفل افتتاح أولمبي في ساحة خارجية بعيدة عن الملاعب التقليدية. وتعد البطلة الأولمبية السعودية الفارسة دلما ملحس هي الأبرز في تاريخ الرياضة السعودية على مستوى دورات الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تملك الميدالية البرونزية في منافسات الفروسية لقفز الحواجز لفئة الفردي في أولمبياد سنغافورة 2010م.