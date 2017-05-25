بعد أن فاوضه الأهلي .. الفيحاء يغري بوديسكو… واللاعب متردد

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المجمعة – البلاد

دخل ناد الفيحاء- الصاعد حديثًا لدوري جميل- في مفاوضات جادة لضم الروماني الدولي كونستانتين بوديسكو، لاعب فريق أسترا جيورجيو، وذلك للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات القادمة، وقد تلقى بوديسكو عرضًا خلال الأيام الماضية، من نادي الفيحاء؛ لشراء العقد خلال الموسم القادم، إلا أن اللاعب لم يرد، لا بالقبول ولا بالرفض؛ رغبة منه في رفع قيمة الصفقة.

ويعد الفيحاء- رغم حداثته بدوري جميل- في طريقه ليكون واحدًا من أغنى أندية المملكة، في ظل الدعم اللا محدود من قبل رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالمحسن التويجري.

إلى ذلك فإن القيمة المالية للروماني بوديسكو، تبلغ مليونًا، ونصف المليون يورو في الموسم الواحد، وهو ثالث أغلى لاعب في فريق أسترا، وقد تمكن من تسجيل 12 هدفاً، وقدم 18 تمريرة حاسمة للمهاجمين في جميع بطولات الموسم الحالي. يذكر أن الاهلي كان قد فاوض اللاعب في فترة سابقة.