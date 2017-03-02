بعد إقالة رانييري .. ليستر يقهر ليفربول بثلاثية

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إعداد- محمود العوضي

أعاد المهاجم الدولي جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي حامل اللقب لطريق الانتصارات، وقاده للفوز على ضيفه ليفربول 1/3، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل فاردي الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 29 و60، وتكفل دانيال درينكووتر بتسجيل الهدف الثاني لليستر في الدقيقة ،39 وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 68. وابتعد ليستر خطوة عن دائرة الهبوط في الدوري الإنجليزي، وتقدم من المركز الثامن عشر إلى الخامس عشر، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، وتجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس.

وقررت إدارة ليستر الاستغناء عن خدمات الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني للفريق يوم الخميس الماضي؛ بسبب سوء نتائج الفريق بعد تسعة أشهر فقط من قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز (بريمير ليج) للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي يبلغ 133 عاما. وخاض ليستر أول مباراة له تحت قيادة المدرب المؤقت كريج شكسبير الذي أعاد للفريق جزءا من هيبته أمام ليفربول. وحقق ليستر سيتي أول فوز له في عام 2017 ؛ إذ يرجع آخر انتصار له إلى 31 ديسمبر 2016 ، حينما تغلب على ضيفه ويستهام يونايتد بهدف نظيف، ومنذ ذلك الحين تعادل الفريق مرة واحدة، وخسر في آخر خمس مباريات.