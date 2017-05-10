بعد إلغاء تحدي الأساطير “نور”: لن يهزّوا بي شعرة … وسأحضر برشلونة على حسابي الخاص

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قال لاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور: إنه لا يهتم لقرار إلغاء مباراة تكريمه، ولا يعير لها بالاً، مضيفًا: ” لن يهزّوا بي شعرة، وسأحضر برشلونة على حسابي الخاص”.

وخلال مقطع فيديو متداول بين النشطاء، ظهر نور، وهو يقود سيارته، ويُعقب على قرار إلغاء مباراة اعتزاله، قائلاً: أقول.. خلوني أروح أتدرب أحسن، بلاش أتكلم، قسمًا بالله ما تهزوا في شيء.

وتأتي تصريحات “نور” بعد إلغاء مباراة اعتزاله، والتي كان مقررًا لها اليوم بملعب الجوهرة؛ لاتهامه في قضايا “منشطات”، والتي أبعدته عن الملاعب أكثر من عام، حيثُ صدر القرار من جانب الهيئة العامة للرياضة بعد اتصالات مع اللجنة المنظمة للمباراة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن الشخص المتسبب في إلغاء مباراة تكريم واعتزال لاعب الاتحاد محمد نور، بين فريق نور، وأساطير العالم.

وأوضحت المصادر، أن رجلاً خفياً معروفًا، لدى نور وبعض المقربين من قضيته، تحرك خلال الأيام الماضية، ونقل معلومات مغلوطة للجنة المنشطات “وادا”، أدى إلى قيامها بإلغاء إقامة المباراة.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن الجهات المعنية في هيئة الرياضة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمباراة الاعتزال، حصلوا على موافقة من لجنة المنشطات، لإقامة مباراة ودية بين محمد نور، ورفاقه.

من جانب آخر، شن الإعلامي محمد البكيري هجوماً حاداً على من وصفه بالمتسبب في حفل إلغاء أسطورة نادي الاتحاد، حيث قال في تغريدة له على “تويتر”: “إلغاء حفل تكريم محمد نور، سيكشف دور الرجل القذر في تحريضه لأصدقائه في اللجنة الدولية للمنشطات، لمنع الحفل لوجود عبدالغني ضمن المشاركين”.