بعد اتفاق الادارتين .. الأهلي يوقع مع العويس غدا بمقر النادي

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البلاد – خاص

يعلن الاهلاويون رسمياً مساء غد السبت التوقيع مع الحارس الدولي محمد العويس بعد ان اتفقت ادارة الاهلي مع نظيرتها في الشباب على التنازل على الفترة المتبقية من عقد اللاعب

والبالغة ستة اشهر مقابل ست ملايين ريال هي قيمة عقد اللاعب اسماعيل مغربي الذي انتقل لنادي الشباب الموسم الماضي هذا وسوف ينتظم العويس في تدريبات الاهلي بدءاً من مران الاحد المقبل.

هذا وقد شهدت المفاوضات تنافساً قوياً من الاهلي والهلال حسمها الاهلي لمصلحته.