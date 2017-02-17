بعد اجتماعه أمس في جدة .. اتحاد القدم: إعادة تشكيل عدد من اللجان و105 ملايين العجز المالي

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الرياض ـ البلاد

أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت عددا من القرارات بعد اجتماعه الدوري الثاني أمس ، الذي عقد بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وجاءات القرارات كالتالي:

– تكليف محمد الزهراني وعبدالاله مؤمنة للتنسيق مع اتحاد الرياضة المجتمعية بخصوص رابطة الأحياء.

– اعتماد السياسة المالية المؤقتة للاتحاد بتنظيم وضع مالي جديد مختلف للاتحاد.

– اعتماد القواعد المنظمة لديون الأندية.

– تشكيل فريق لدراسة هيكلة المسابقات السعودية مادون الممتاز يتكون من: د. البرقان، د.المقرن، مريح المريح، محمد الزهراني، طلال آل الشيخ.

– اعتماد التقرير المالي للاتحاد: المستحقات: 194 مليون ريال العجز: 105 ملايين ريال

– تكليف رئيس الاتحاد والأمين العام ومدير المنتخبات السنية ونائبه باعتماد برنامج المنتخبات السنية بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم.

– بناء على طلب نادي المجزل فقد وافق الاتحاد السعودي على جدولة المبالغ المستحقة على النادي.

– إقامة حفل بإطلاق هوية الاتحاد الجديدة وذلك يوم الاثنين 2017/4/3 بمدينة الرياض بعد اطلاع المجلس وموافقتهم على الهوية الجديدة.

– يعلن الاتحاد السعودي دعمه الكامل للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا متمنياً لهم التوفيق وأن تكون البطولة حليف أحدهم بإذن الله.

– اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد للجان الاتحاد برئاسة: اللجنة التجارية: رئيس الاتحاد المشاركة الجماهيرية: نزيه النصر الحكام:مرعي العواجي

– لجنة الانضباط: د.خالد بانصر لجنة الاستئناف: د. يوسف الجبر غرفة فض المنازعات: د. سعود الرومي

– تشكيل رابطة دوري الأولى برئاسة الدكتور عبدالله البرقان

– تشكيل ادارات الاتحاد السعودي برئاسة: التسويق والاستثمار: أحمد سليمان المالية:عبدالإله مؤمنة التدقيق الداخلي: مكتب تدقيق التحول: ثامر السعودي

– تابع إدارة الاتحاد السعودي: المنتخب الأول: طارق كيال تقنية المعلومات: د. فهد السلمي المشتريات والموارد البشرية: شركة كفاءة لإعداد اللوائح.

– تابع ادارات الانحاد السعودي: الإدارة الاعلامية: شركة الحدث لتنظيم العمل الاعلامي وإعداد اللوائح والتواصل الاعلامي في الفترة القادمة.

– تابع ادارات الاتحادات السعودي: القانونية: ناصر العوهلي تطوير الأداء الفني: يان وينكل تطوير كرة القدم: طلال آل الشيخ الطبية: د. صالح الحارثي.

– تابع الإدارات: ادارة عمليات كرة القدم: د. خالد المقرن نائب مدير العمليات للاحتراف: م.طارق التويجري نائب مدير العمليات للمسابقات: نعيم البكر

– اطلق الاتحاد السعودي عدة مشاريع برئاسة: تطوير اللوائح: ياسر المسحل جامعة الاتحاد: عبدالإله مؤمنة الجمهور المثالي: نزيه النصر وموسى الزياد

– جائزة الأخلاق الشهرية: محمد الزهراني تطوير بيئة الملاعب: مريح المريح تطوير الأكاديميات: طلال آل الشيخ مؤشر رضا الجماهير: نزيه النصر

– تطوير المنتخبات: رئيس الاتحاد تطوير المدربين: طلال آل الشيخ المكاتب الإقليمية: مريح المريح تكريم الأبطال ومتحف الاتحاد: حمد الصنيع

– اتفق الاتحاد السعودي مع الحكم الدولي الانجليزي مارك كلاتنبيرغ مديراً لإدارة تطوير الحكام، مواليد 1975 ودولي منذ منذ 2006م