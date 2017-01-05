بعد اجتماع اتحاد القدم الجديد  .. البطي أمينا والبرقان للاحتراف والمقرن للمسابقات والعواجي للحكام

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الرياض- البلاد

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعاً برئاسة سعادة رئيس الاتحاد، الأستاذ عادل بن محمد عزت وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة أمس في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

ورفع سعادة رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- على ما تحظى به رياضة كرة القدم في المملكة من دعم واهتمام لامحدود،

كذلك شكر سعادة رئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على استقباله لمجلس الإدارة وعلى كلماته المحفزة والمشجعة للمجلس الجديد للاتحاد لتقديم عمل مثمر.

وتم في الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. تعيين الأستاذ عادل بن عبدالله البطي أميناً عاماً للاتحاد من قبل رئيس الاتحاد، وبمباركة جميع أعضاء مجلس الإدارة.

2. الموافقة على مشروع إعادة هيكلة الاتحاد، على أن يتم هذا الأمر خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً.

3. تحديد آلية مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة، لتعقد شهرياً حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

4. الموافقة على عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية على النحو الآتي:

* الاجتماع الأول خلال شهر (مايو) المقبل (بعد نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين).

* الاجتماع الثاني خلال شهر (ديسمبر) المقبل للعام الحالي 2017م.

1. تكوين فريق عمل لإدارة التحول ومشروع تطوير هوية الاتحاد، برئاسة سعادة رئيس الاتحاد وعضوية كل من:

أ- الأستاذ عبدالإله مؤمنة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

. جهة استشارية متخصصة.

. الاستعانة بمن يرونه من الاتحاد وخارجه.

1. تكليف الدكتور خالد بن مقرن عضو مجلس الإدارة بتسيير أعمال لجنة المسابقات حتى نهاية فترة إعادة هيكلة الاتحاد.

2. تكليف الدكتور عبدالله البرقان عضو مجلس الإدارة بتسيير أعمال لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى نهاية فترة إعادة هيكلة الاتحاد.

3. تكليف الأستاذ مرعي العواجي بتسيير أعمال لجنة الحكام حتى نهاية فترة إعادة هيكلة الاتحاد.

4. ضم لعبة كرة قدم الصالات إلى لجنة المسابقات.

. – استمرار عمل التراخيص حتى نهاية فترة إعادة هيكلة الاتحاد.

. تكليف الأستاذ محمد الزهراني عضو مجلس الإدارة بدراسة ووضع الضوابط الخاصة برابطة فرق الأحياء.

2. ربط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بسعادة رئيس الاتحاد، ومنحه كافة الصلاحيات فيما يخص المنتخب الأول مع الإبقاء على البرنامج المعد مسبقاً للمنتخب.

3. تكليف الأستاذ حمد الصنيع عضو مجلس الإدارة بالإشراف على المنتخب الوطني الأولمبي والمنتخبات الوطنية السنية، وتكليف الأستاذ موسى الزياد عضو مجلس الإدارة نائباً له، وذلك خلال فترة إعادة هيكلة الاتحاد.

4. تشكيل فريق عمل لحصر مستحقات الأندية وكل المتأخرات المالية من الشركات الراعية، برئاسة سعادة نائب رئيس الاتحاد الأستاذ ياسر المسحل، وعضوية الدكتور عبدالله البرقان عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عبدالإله مؤمنه عضو مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ حامد الجارالله مدير الشؤون الإدارية والمالية، مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً للعمل مع الفريق.

5. إنشاء غرفة عمليات تعنى بدراسة قضايا الأندية قارياً ودولياً، ووضع آلية لمعالجتها برئاسة سعادة نائب رئيس الاتحاد مع الاستعانة بمن يراه مناسباً.

6. رفع عدد طواقم الحكام الأجانب لجميع الأندية، ليكون العدد (8) طواقم في مسابقة دوري جميل للمحترفين، وستكون الاستعانة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين متاحة للأندية بدءاً من منافسات دور الـ 16 وذلك بشكل مفتوح.

7. اعتماد لائحة الضبط الإعلامي لمجلس إدارة الاتحاد.

وبعد نهاية الاجتماع، عقد سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ عادل بن محمد عزت، والأمين العام للاتحاد الأستاذ عادل بن عبدالله البطي مؤتمراً صحافياً، شكرا فيه مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة الأستاذ أحمد بن عيد الحربي ورؤساء وأعضاء اللجان كافة، على الجهود التي بذلت من الجميع، ومن ثم أجابا على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.