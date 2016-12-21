بعد ارتفاع طلبات التقاعد .. مخاوف من أزمة في التعليم

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جدة ــ البلاد

بات ارتفاع نسبة المعلمين السعوديين المتقاعدين من الأمور المقلقة في الأوساط التربوية، والمثيرة لحفيظة ومخاوف مثقفين من تسببها مستقبلًا في تراجع التعليم في المملكة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت – مطلع ديسمبر الجاري- ازدياد أعداد المعلمين المتقدمين للتقاعد المبكر من 4000 معلم في عام 2014، إلى 18 ألفًا و881 معلمًا، خلال العام الحالي.

وتساءل مختصون عن سبب ارتفاع عدد المتقدمين للتقاعد المبكر، معتبرين ذلك ناجما عن بيئة التعليم الطاردة، التي لم تطور المعلم ليكون في مستوى تعليم العصر الذي تطبقه الأمم الواعية بأهميته، ولم تمنحه حتى الشعور بالأمان في هذه الوظيفة الجليلة .