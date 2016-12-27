بعد الثنائية النصر.. 4 سلبيات للهلال

حقق النصر فوزًا غير متوقع على الهلال في المباراة التي أقيمت بينهما أمس صعد به إلى نهائي كأس ولي العهد للمرة الأولى منذ 3 مواسم.وسجل فوز النصر اليوم 4 أرقام جديدة وهي:

– لأول مرة يفوز النصر على الهلال بفارق أكثر من هدف واحد، منذ أكثر من 14 عامًا، عندما هزمه في كأس الأمير فيصل بن فهد بهدفين نظيفين أيضًا،سجلهما عبد الرحمن البيشي وبندر تميم.

– لأول مرة يحقق النصر فوزين متتاليين على حساب الهلال في كأس ولي العهد، بعد أن هزمه في نهائي 2014، وفي مباراة أمس. –

لأول مرة يفوز النصر على الهلال بفارق أكثر من هدف واحد، في مباريات كأس ولي العهد عمومًا، إذ كان انتصاراه السابقان بنتيجة 3-2 عام 1973، و2-1 عام 2014.

– أول مرة يفشل الهلال في الوصول إلى نهائي كأس ولي العهد منذ 9 سنوات، عندما ودع البطولة من دور الـ4 أيضًا أمام الأهلي، بخسارته 3-1 بمجموع لقاءي الذهاب والإياب.