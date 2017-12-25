بعد الجمعية العامة .. خطوات فلسطينية ضد واشنطن

القدس ــ وكالات

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية تنوي اتخاذ إجراءات جديدة ضد قرار الرئيس الأميركي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بعد تصويت الجمعية العامة الذي يرفض قرار ترامب.

وأشار المالكي في تصريح إذاعي، إلى أن الفلسطينيين سيتابعون ملف الاعترافات بدولة فلسطين، وتحديداً مع الدول الأوروبية، معربا عن أمله في أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة اختراقاً في هذا المجال.

وأضاف أن الخطوات الفلسطينية ستشمل أيضا حراكا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ضد ترامب

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بتأييد 128 دولة، وذلك رغم التهديدات الأميركية قبل وخلال الجلسة الطارئة.

واعتبر رياض المالكي أن التصويت في الجمعية العامة كان انتصارا كبيرا لفلسطين وفشلا ذريعا للولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس لن يستقبل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الذي كان من المقرر أن يزور المنطقة هذا الشهر، واضطر الأخير إلى إرجاء الزيارة بسبب ما قال إنها أمور داخلية.