بعد الجولة10 لدوري الشباب .. الشباب يتصدر والهلال في الوصافة والنصر ثالثا

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

واصل فريق الشباب صدارته لدوري درجة الشباب لكرة القدم، بعد فوزه على أحد بهدفين مقابل هدف أمس، ضمن الجولة العاشرة من المسابقة .

وتغلب فريق الهلال على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف ، وفاز النصر على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل العدالة والاتحاد بهدف لكل منهما ، وفاز فريق القادسية على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما فاز هجر على الرائد بهدف دون رد .

ومع ختام الجولة يستمر فريق الشباب بصدارة الفرق برصيد 22 نقطة ، يليه الهلال الثاني برصيد 21 نقطة ، وثالثا النصر بـ 20 نقطة ، ورابعا القادسية بـ 14 نقطة ، بفارق الأهداف عن أحد الخامس ، وسادسا الأهلي بـ 13 نقطة ، بفارق الأهداف عن الوحدة السابع ، وثامنا الاتحاد بـ 12 نقطة ، بفارق الأهداف عن هجر التاسع ، وفي المركز العاشر الرائد بـ 11 نقطة ، والحادي عشر العدالة بـ 9 نقاط ، والثاني عشر والأخير الفتح بـ 4 نقاط .