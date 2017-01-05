بعد الصندوق السعودي.. آبل تستثمر مليار دولار بسوفت بنك

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جدة ــ البلاد

دخلت شركة “آبل” الأميركية في محادثات رسمية لاستثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد الذي تنشئه مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بما يصل إجماليه 100 مليار دولار.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المتحدثة باسم “آبل” كريستين هيجويت، أن الشركة تسعى من خلال الصندوق إلى تطوير تكنولوجيات لها أبعاد استراتيجية بعد عمل متواصل طوال سنوات ماضية مع شركة اتصالات يابانية تعد من أحد أهم أذرع مجموعة “سوفت بنك”،

ورغم القلق الذي يبديه بعض المحللين من ديون مجموعة “سوفت بنك” البالغة نحو 119 مليار دولار، إلا أن شركة “آبل” تجد في هذا الاستثمار ما يخدم مصالحها التكنولوجية مستقبلا على المدى البعيد، خاصة وأن رئيس المجموعة ماسيوتشي سون قد وعد باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتوفير 50 ألف وظيفة خلال اجتماع عقده في ديسمبر الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا، وذلك لتعزيز التقنية بينما تساهم “سوفت بنك” باستثمار يتجاوز إجماليه 25 مليار دولار.