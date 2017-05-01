بعد انتهاء المهلة.. لم يتقدم أحد لرئاسة النصر

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الرياض- البلاد

انتهت المهلة التي حددها الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر، لتقديم من يرغب في رئاسة النادي في الفترة المقبلة، ملف ترشحه خلفا للأمير فيصل بن تركي.

وعلم أنه لم يُقدم أي شخص ملفه للترشح لرئاسة النادي، وينوي الرئيس الحالي الاستمرار في رئاسة النادي خلال الثلاثة مواسم المقبلة. وكان الأمير مشعل بن سعود عقد اجتماعًا مع الأمير فيصل بن تركي قبل أسبوعين، وقال خلال الاجتماع: من يرى في نفسه الرغبة، والقدرة على تولي رئاسة النصر، فعليه التقدم لحمل هذه المسؤولية، في موعد أقصاه نهاية أبريل، لنتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تساعده على حمل هذه المسؤولية من جميع النواحي، بما فيها الاستعداد للموسم المقبل .