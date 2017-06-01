بعد تأخر هيئة الرياضة في تسمية الرئيس القادم.. الغموض يسيطر على العميد

جدة -عبدالعزيز عركوك

سيطر الغموض على البيت الاتحادي، بعد تأخر إعلان الهيئة العامة للرياضة لاسم الرئيس القادم لنادي الاتحاد، وتشير المصادر إلى أن الرئيس السابق المهندس حاتم باعشن، سيرفض التكليف لموسم قادم، على الرغم من موافقته في بادي الأمر، ويعود سبب الرفض لعدم وجود داعمين من أعضاء الشرف، أو وجود سيولة مالية لقيادة النادي في الموسم القادم؛ حيث أبدى عدد من لاعبي الاتحاد انزعاجهم لتأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية من رواتب ومقدمات عقود في الموسم الماضي، ومن ضمنهم عدنان فلاتة، وأحمد عسيري، وفهد المولد، وعمر المزيعل، وغيرهم من اللاعبين، بعد أن كانوا يلعبون في الموسم الماضي، ويقدمون تضحيات للنادي، وللأوضاع والظروف القاهرة التي حاصرته. وعلى ذات الصعيد، يخضع لاعب ‫أحمد عسيري يوم الأحد القادم لجراحة تنظيف الغضروف للركبة اليمنى، ويتبعه علاج تأهيلي لمدة أسبوعين؛ جراء الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس ولي العهد أمام النصر. من جهة أخرى يخشى الاتحاديون تجاهل المسؤولين من رئيس وأعضاء شرف وداعمين، للثلاثي جمال باجندوح، ومعتز تمبكتي، وسلطان مندش؛ لدخولهم الفترة الحرة والتي تسمح لهم بالانتقال دون الرجوع إلى ناديهم، ومن ضمن الأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم؛ الأهلي، والتعاون، والرائد، والقادسية.

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