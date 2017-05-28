بعد تأكد غياب مهند عسيري .. الملكي بلا أنياب هجومية أمام أهلي دبي

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جدة- البلاد

مازالت الصدمات تتوالى على فريق الأهلي، وذلك قبل خوض المباراة الحاسمة بدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، فبعد تجدد أمل جروس في وجود حل هجومي للفريق، باكتمال شفاء المهاجم مهند عسيري، تلقى الجهاز الفني للفريق ضربة موجعة جديدة؛ حيث أثبتت الاختبارات الطبية، التي أجراها مهند عسيري، مهاجم الفريق، عدم قدرته على المشاركة في مباراة أهلي دبي المقررة غدًا، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا؛ لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التي يشتكي منها في العضلة الخلفية، وقرار الجهاز الطبي باحتياج اللاعب لأسبوع آخر في التجهيز. جدير بالذكر أن المدرب السويسري للفريق كريستيان جروس طالب الجهاز الطبي، بضرورة تجهيز عسيري؛ من أجل الاستفادة من إمكاناته الفنية والبدنية، ىأمام أهلي دبي، إلا أن اللاعب ما زال يشعر ببعض الآلام، وأصبح لابديل للمدير الفني سوى أن يلعب بدون رأس حربة، ومهاجم صريح، وركز اليوم جروس على اللاعبين القادمين من الخلف؛ حيث سيعتمد على سلمان المؤشر، وفيتفا، وعبد الفتاح عسيري في تبادل مركز رأس الحربة، والمهاجم، وطلب منهم المدير الفني التركيز أمام المرمى، واستغلال أنصاف الفرص.