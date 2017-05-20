بعد تأهل شاوين لنهائي 1500 متر بالتضامن الإسلامي .. منتخب ألعاب القوى يتطلع لذهب أم الألعاب

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باكو- وكالات

تأهل العداء محمد شاوين لنهائي سباق 1500م، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد أن حل ثانياً في التصفيات بزمن 3.55.95 دقيقة. ويطمح شاوين لتحقيق إحدى ميداليات السباق، وهو العائد عقب غياب طويل، وصاحب ذهبية آسياد آسيا عام 2010م. ويطمح فريق ألعاب القوى السعودي عند مشاركته في ختام منافسات أم الألعاب بانتزاع ذهبيتين عن طريق صاحب ذهبية الآسياد الآسيوية، لثلاث مرات متتالية الرامي سلطان الحبشي في نهائي مسابقة رمي الكرة الحديدية، وزميله الرامي أمين العرادي في نفس المسابقة، والواثب حسين آل حزام في نهائي مسابقة القفز بالعصا. وكان الرامي علي عبدالغني قد حقق المركز الخامس في مسابقة رمي الرمح، وحل الواثب حمود علواني في المركز السابع، ورقم شخصي جديد، بعد أن قفز لمسافة 7.53م، فيما حل زميله مهند العبسي في المركز الحادي عشر بمسافة 7.17م.

وحل فريق التتابع 4×100م والمكون من العداءين أحمد خضر، وعبدالله أبكر، وأحمد مجرشي، ومحمد داوود سابعاً، بزمن 40.61 ثانية، ونالت البحرين الذهبية، وتركيا الفضية، وساحل العاج البرونزية.