بعد تحديث واتساب.. خبير يحذر النساء من حفظ أرقام الغرباء

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، النساء من حفظ أرقام الغرباء داخل جوالتهن الشخصية، بعد التحديث الذي ادخل على تطبيق واتساب، واطلاق “خدمة الستوري”، لجهة ان الاحتفاظ بالأرقام يجعلهن عرضة للتعرف على الحالة الشخصية.

وقال الحمادي مخاطباً السيدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إذا عندك بالواتس أرقام لأشخاص غرباء “مطعم، سائق، محل وغيره احذفيها” لأن أي شخص رقمه مخزن عندك بيشوف الستوري بالراحة، أو بالإمكان تخصيص من يشاهد المحتوى الذي يتم نشره، بحيث تقومين باستبعاد من يستطيع مشاهدة الستوري عبر خيار الخصوصية أعلى التطبيق.