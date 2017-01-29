العدد 21829 29 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بعد تخطيهما الاتفاق والوحدة .. الهلال ب( الاتفاق ) يتصدر و الاتحاد يكرم الوحدة

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بعد تخطيهما الاتفاق والوحدة .. الهلال ب( الاتفاق ) يتصدر و الاتحاد يكرم الوحدة
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جدة- البلاد

فاز فريق الهلال بهدف دون رد على نظيره الاتفاق في إطار الجولة رقم 16 من منافسات دوري جميل للمحترفين. سجل اللاعب نيوكلاس ميليسي هدف الهلال واللقاء الوحيد “ق 32”.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب عمر خربين ركلة جزاء في الدقيقة 52. وواصل الهلال تصدر ترتيب أندية دوري جميل برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني.

وفي نفس الجولة، حقق الاتحاد فوزاً مهماً على حساب ضيفه الوحدة بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، في الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ربيع السفياني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء. بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 35 نقطة، مرتقياً للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

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التصنيف: الرياضة

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