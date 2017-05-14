بعد تخطيه التعاون في نصف نهائي كأس الملك .. الزعيم يضرب موعدًا مع الملكي في الجوهرة

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الرياض- البلاد

قاد المحترف السوري عمر خربين فريقه الهلال، للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على التعاون 4-3 في نصف النهائي. ورغم تقدم التعاون أولا، عن طريق الحسين نداي في الدقيقة 4، إلا أن خربين نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 17، قبل أن يعود في الدقيقة 46 ويتقدم للهلال. وعزز سالم الدوسري تقدم الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 63، قبل أن يسجل عبدالله العيان الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 76، إلا أن خربين أكمل ثلاثيته بهدف في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 90+3 عاد الحسين نداي، وسجل هدفا ثالثا للتعاون. وضرب الهلال موعداً مع الأهلي في المباراة النهائية، التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الخميس القادم.