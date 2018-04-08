بعد تعادله مع الأهلي… الهلال يقترب من الاحتفاظ باللقب

متابعة- علي الغامدي

اقترب فريق الهلال بشدة من الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله مع منافسه المباشر الأهلي في قمة الموسم، التي أقيمت على ملعب الجوهرة، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة . جاءت المباراة قمة في الأداء الرجولي، والتكتيكي من كلا الفريقين . الشوط الأول كان سجالًا. اقتسم فيه الفريقان السيطرة، والفرص الضائعة، ولكن في الشوط الثاني مالت الكفة والاستحواذ، والفرص الضائعة لصالح الهلال، مع انخفاض ملحوظ في أداء الفريق الأهلاوي. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أضاع محمد كنو فرصة عمره لحسم اللقب، ولكنه أضاع انفرادًا بالعويس بغرابة شديدة، لينتهي اللقاء بالتعادل؛ ليحافظ الهلال على الصدارة، وحظوظه في الاحتفاظ باللقب ؛ شريطة فوزه على فريق الفتح في الجولة 26 يوم 12 من الشهر الجاري.أما الأهلي فيخوض لقاءه الأخير أمام أحد بملعب الشرائع بمكة المكرمة، ويأمل في تعثر الهلال أمام الفتح ؛ سواء التعادل، أو الخسارة، مع فوزه على أحد ليفوز باللقب. وفي نفس الجولة، تعادل فريق النصر، مع مضيفه الفتح، بنتيجة 1-1. رفع النصر، رصيده إلى 41 نقطة، لينفرد بالمركز الثالث، قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، فيما يحتل الفتح، المركز الرابع، برصيد 36 نقطة. وبهذه النتيجة، يضمن النصر، بشكل رسمي، المشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات للنسخة المقبلة من دوري الأبطال. وتشارك المملكة، بـ 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مقعد رابع، عن طريق الملحق. وفي آخر اللقاءات، تغلب فريق الباطن على ضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن على ملعب نادي الباطن.

فرفع الباطن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، وحل الفيصلي سادسًا بـ34 نقطة. وشهدت الدقيقة الـ30 أول أهداف اللقاء، بقدم لاعب الفيصلي حمد المنصور؛ إثر تسديدة قوية من الطرف الأيسر، استقرت في الشباك. وفي الدقيقة الـ33 عادل جوناثان النتيجة لفريقه . وفي الدقيقة الـ54 من زمن الشوط الثاني أضاف شيتيني الهدف الثاني للباطن، بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى، أسكنها الشباك. وعند الدقيقة الـ60 أضاف جوناثان الهدف الثالث للباطن بعد تلقيه تمريرة من خورخي سيلفا، سددها الأول في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.