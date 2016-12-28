شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على الأهلي 3-2 مساء أمس في مباراة دراماتيكية بديربي مدينة جدة.

سجل التونسي أحمد العكايشي هدف التقدم للعميد في الدقيقة28، ثم أضاف المصري محمود كهربا الهدف الثاتي في الدقيقة 38، ونجح فهد المولد في تسجيل هدف الأهلي الثالث والفوز باللقاء من تسديدة رائعة لكرة ثابتة خدعت حارس الأهلي الرحيلي في الدقيقة (90).



في المقابل سجل السوري عمر السومة هدفي الأهلي في الدقيقتين (73 و76 ضربة جزاء)؛ جاء أولهما من تسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من زميله اليوناني فيتفاتزيديس في الدقيقة (73)، وثانيهما من ضربة جزاء ليرفع السومة رصيده إلى 5 أهداف بصدارة هدافي البطولة والهدف السادس في لقاءات الديربي امام الاتحاد، والهدف رقم 201 في مسيرته الاحترافية.

وضرب الاتحاد، الذي أعاد اعتباره وثأر من الأهلي محققا أول فوز لأول مرة منذ 4 مواسم موعدا مع “العالمي” الذي تخطى بدوره عقبة الهلال بهدفين نظيفين في مباراة الدور نصف النهائي الأولى في نهائي البطولة يوم 17 فبراير.